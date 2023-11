Informationen:

Anreise: Flüge von Frankfurt nach Seattle kosten zwischen 450 und 750 Euro. Lufthansa und United Airlines bieten auch Direktverbindungen an.

Unterkunft: Die Übernachtung in Hotels kostet zwischen 120 und 300 Euro für ein DZ pro Nacht. Günstigere Angebote findet man auch über Airbnb.

Ausflugstipps: Das Wahrzeichen der Stadt Seattle ist die Space Needle, der Eintritt kostet um die 30 US-Dollar.

Die Olympic Mountains im Nordwesten Seattles sind ein Besuch wert. Circa vier Stunden Autofahrt und mit der Fähre von Edmonds nach Kingston. Lohnenswert ist hier der Besuch des Regenwalds in dem gleichnamigen Nationalpark. Ein tolles Wanderziel ist der Nationalpark rund um den Mount Rainier (4392 m), höchster Berg der Kaskadenkette mit Gletscher. Radfahren in Vancouver: Für 25 Dollar pro Tag Mountainbike mieten und die Stadt am Pazifik erkunden.

Weitere Infos: www.visitseattle.org