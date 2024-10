Hintergrund

> 5435 Ukrainerinnen und Ukrainer leben derzeit in Mannheim, informierte Oberbürgermeister Christian Specht am Dienstag im Hauptausschuss. Nachdem Mannheim zu Beginn überproportional viele Kriegsgeflüchtete aufgenommen hatte, bekommt die Stadt seit August 2023 vom Land monatliche Zuweisungen im zweistelligen Bereich. Specht informierte, dass das Land den Turnus Ende September nun auf wöchentlich umgestellt habe. Das hänge auch mit der Schließung von zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg zusammen, die speziell für Ukrainer eingerichtet worden waren. Nun kommt mehr auf die Kommunen zu. Daher erklärt das Regierungspräsidium Karlsruhe, dass nun nicht mehr auf spezifische Unterkünfte, beispielsweise für Alleinreisende, Rücksicht genommen werden könne. In den Wohnungen für Ukrainer auf dem Columbus-Areal leben derzeit 667 Personen. Dort gibt es laut Specht nur noch wenig Kapazitäten für Alleinreisende. oka