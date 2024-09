Hintergrund

> Auf keinen Fall sollten Zustellerinnen oder Zusteller vor aggressiven Hunden wegrennen oder hektische Bewegungen machen. "Die Arme hochzunehmen, ist schlecht", so Experte Erik Aubertin: "Selbst ein neutral eingestellter Hund könnte so neugierig werden." Anschreien oder starrer Blickkontakt könnte von dem Hund als Angriffssignal gewertet werden. Wenn er dann doch zubeißt, sollte man nicht zerren, sondern sich möglichst nicht bewegen. So verliert der Hund das Interesse.

> So verhalte ich mich richtig: "Stehen bleiben, den Kopf schräg halten und den Körper seitlich wegdrehen", empfiehlt Aubertin. Somit werde dem Hund signalisiert: Es droht keine Gefahr. "Wenn Ihr einem Hund so begegnet, wird er nicht zubeißen", sagt Aubertin: "Er will Euch ja nicht festhalten, sondern möchte, dass Ihr Euch vom Acker macht." Daher sei es immer am besten, das Tier so gut wie möglich zu ignorieren. Und wenn es trotzdem noch näher kommt, könnte man ein Paket als Barriere und Schutz zwischen sich und den Hund bringen. hob