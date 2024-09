Hintergrund

Über das Malen: Die Geschichte des Malens beginnt mit der Höhlenmalerei. Die ältesten bekannten Höhlenmalereien wurden in den Höhlen im Maros-Pangkep Karst auf Sulawesi in Indonesien entdeckt, sie sind etwa 40.000 bis 45.500 Jahre alt. Sie wurde später auch in Südwesteuropa und Afrika angewendet (circa 22.000 Jahre alt). In den Kulturen des Alten Orients war die Malerei, und wohl besonders die Wandmalerei, ab 10.000 v. Chr. weit verbreitet, wovon nur wenig erhalten ist. Erste dauerhafte Fresken, die auf Kalkputz entstanden, entstammen dem Mittelalter. Seitdem wurde die Technik der Malerei immer weiter entwickelt. cis