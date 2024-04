Hintergrund

> "Emul nunner un widda nuff", so lautet das Motto am Samstag, 27. April. Die Stürzenhardter laden alle Interessierten zu einer geführten Wanderung zur Geschichte und Landschaft in und um Stürzenhardt ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Kapelle in der Ortsmitte.

> Die Wanderroute enthält interessante Stationen wie etwa die Flugzeugabsturzstelle von 1944. Im Anschluss an die Wanderung findet ein gemeinsamer Ausklang statt. Die Tour ist ca. 7 Kilometer lang, wobei rund 200 Höhenmeter zu überwinden sind und festes Schuhwerk vorausgesetzt wird.

> Anmeldung per E-Mail an BCHfeiert@buchen.de oder unter Tel. 06281/31-111.