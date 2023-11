Hintergrund

> Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland wächst aufgrund der Alterung der Gesellschaft seit Jahren. Im Dezember 1999 gab es laut Statistischem Bundesamt noch rund zwei Millionen Pflegebedürftige, im Dezember 2009 waren es 2,34 Millionen, und im Dezember 2019 bereits 4,13 Millionen Menschen, die unter das Pflegeversicherungsgesetz des Sozialgesetzbuches fallen. Letztmals zählte das Statistische Bundesamt im Dezember 2021 4,96 Millionen Pflegebedürftige. Der große Teil dieser Menschen (4,17 Millionen) wird zu Hause versorgt – 3,12 Millionen davon durch Angehörige, der Rest (1,05 Millionen) durch ambulante Pflegedienste. Die weiteren 790.000 Menschen wurden vollstationär in Pflegeheimen betreut.

> Rund 307.000 Pflegekräfte könnten bis 2035 laut Institut der deutschen Wirtschaft in Köln in Deutschland in der stationären Versorgung fehlen. Die Versorgungslücke im Pflegebereich insgesamt könnte sich bis zu diesem Jahr auf insgesamt knapp 500.000 Fachkräfte vergrößern. jubl