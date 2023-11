Hintergrund

> Zwei Organisationen sind in Sinsheim mit dem Themenkomplex häusliche Gewalt betraut: Zuletzt war das Diakonische Werk am vergangenen Mittwoch beim Wochenmarkt mit einem Stand vertreten, um über sein Lida-Angebot zu informieren. Der Verein Aufbruch ist regelmäßig mit einem Stand am Sinsheimer Weihnachtsmarkt vertreten.

Kontakt zu Lida via E-Mail an interventionsstelle@lida-rn.de, per Telefon unter 07261/97-580-297 oder über die Website www.lida-rn.de.

Die Frauenfachberatungsstelle ist per E-Mail an frauenfachberatungsstelle@lida-rn.de sowie telefonisch unter 07261/97-580-299 erreichbar.

Der Verein Aufbruch hat die Nummer 07261/61532.