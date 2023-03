Hintergrund

Am Siegerentwurf gefiel allgemein, dass er vielgestaltig und flexibel ist, die Landschaft am Rand von Heilbronn aufnimmt, nahe der Autobahn A 6, die Türme des EnBW-Kohlekraftwerkes in Sichtweite. Gelobt wird seine "internationale Strahlkraft". Um einen "Leuchtturm", den man auch nachts als solchen wahrnehmen wird, gruppieren sich vielgestaltige Baukörper, große für Reallabore, in denen Wissenschaft zu Wirtschaft werden soll, kleinere für Wohnen und unter anderem eine Kita. Alles durchzogen von Radwegen, Grün- und Sportanlagen und einem "Römerweg" in Anspielung auf die Geschichte des Areals. 5000 Menschen sollen hier arbeiten, der Ipai wird aber auch Lebensort für sehr viele von ihnen sein. (bfk)