Hintergrund - Wissing

Der Heilbronner Hafen ist der größte Binnenhafen des Neckars, zu ihm gehört der Salzhafen und ein Schwergut-Kai, als Besonderheit in Süddeutschland. An ihm hängen nicht nur die Automobilindustrie und deren Zulieferer wie auch die Salzwerke, sondern auch viele große und mittelständische Unternehmen aus der Bauwirtschaft, dem Maschinenbau, der Nahrungsmittelindustrie oder der Paketlogistik. In den 1960er-Jahren betrug der Güterumschlag bis zu 14 Millionen Tonnen jährlich, zuletzt waren es nur noch sechs Millionen. Auch das zeigt, wie viel Potenzial hier noch "auf dem Trockenen liegt". (bfk)