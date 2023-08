Hintergrund Weinheimer Kerwe Programm Blüten

> Die Eröffnung der nächsten Karnevalskampagne findet am 11. November, um 11.11 Uhr vor dem Kino "Modernes Theater" statt.

> Die Inthronisation der neuen Blütenprinzessin und der Eröffnungsball sind für den 18. November geplant.

> Der Ball der Prinzessin ist am 20. Januar 2024.

> Die Fastnachtssitzung geht am 3. Februar über die Bühne, die Awo-Sitzung am 4. Februar, der Kindermaskenball am 11. Februar.

> Mit dem Heringsessen am 14. Februar endet die Kampagne. keke