Hintergrund Wasserknappheit Region Heidelberg

> Auch in der Region rund um Heidelberg ist es derzeit viel zu trocken. Das lässt sich nicht nur "gefühlt" oder mit Blick auf die Erde auf Feldern und im Garten vermuten, sondern auch mit Daten unterfüttern. So hat Hobbymeteorologe Jürgen Scheuermann an seiner professionellen Wetterstation "Nußloch Wetter" zwischen dem 22. Januar und dem 5. März – also an insgesamt 42 Tagen – gerade einmal zehn Liter Niederschlag auf den Quadratmeter registriert. Der letztere größere Niederschlag stammte von Anfang Februar, als es in kürzester Zeit knapp acht Liter auf den Quadratmeter regnete. Anschließend folgte erst einmal nichts – oder fast nichts. Für den Januar registrierte Scheuermann insgesamt 16 Liter zu wenig Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Mittel. Außerdem war dieser Monat auch noch vier Grad zu warm ... cm