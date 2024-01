Hintergrund Vesalius-Klinik

121 Kliniken und Einrichtungen, nahezu 19.200 Betten und Behandlungsplätze sowie mehr als 15.000 Beschäftigte in 13 Bundesländern machen Median zum größten privaten Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland. Median ist einer der führenden europäischen Anbieter in den Bereichen medizinische Rehabilitation und mentale Gesundheit. Mit mehr als 35.000 Mitarbeitenden versorgt Median in Deutschland und Großbritannien jedes Jahr rund 260.000 Patienten in 428 Kliniken und Einrichtungen. (rnz)