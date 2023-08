Hintergrund VdK

> Der VdK wurde 1950 gegründet und hieß zunächst "Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands", seit 1994 nur noch "Sozialverband VdK Deutschland". Denn man will nicht nur für "Kriegs-, Wehr- und Zivildienst-Geschädigte" einstehen, sondern auch für Arbeitslose, Rentner, Pflegebedürftige, Behinderte, chronisch Kranke und Unfallopfer. Schon während des Ersten Weltkrieges hatte sich der "Reichsbund" gegründet, der die Interessen der Kriegsinvaliden vertrat. Dessen Nachfolger ist heute der Sozialverband Deutschland, der vor allem in Norddeutschland stark ist.

Vor allem ist dieser "Schwesterverband" (Helmut Gaa) mit 570.000 Mitgliedern deutlich kleiner als der VdK (2,1 Millionen). Der VdK wächst unterdessen deutlich: Erstmals hatte man 2023 in Baden-Württemberg mehr als 260.000 Mitglieder (+4,2 %), im Kreisverband Mannheim (wozu auch Schriesheim gehört) mit seinen 35 Ortsverbänden sind es 12.800 Mitglieder. Mit rund 450 in Schriesheim sei man dort "sehr gut aufgestellt" (Gaa).

Generell steht beim VdK der Service für die Mitglieder im Vordergrund, gerade bei Fragen zu Rente, Armut, Behinderung, Gesundheit und Pflege. So wird, neben Beratungen der Ortsverbände, die Sozialrechtsberatung des Kreisverbands in seiner Mannheimer Geschäftsstelle oft in Anspruch genommen: Hier verhelfen zwei Juristen denjenigen zum Recht, deren Ansprüche auf Leistungen – zum Beispiel bei der Erwerbsminderungsrente – abgelehnt worden sind. Im Jahr strengt der VdK in Baden-Württemberg 12.000 Widerspruchs- und Klageverfahren an.

Es gibt aber auch Hilfe im Kleinen: So bietet der VdK eine Notfallkarte und einen Schlüsselfinder an, aber auch eigene Versicherungen und Reisen. Und gerade in den Ortsverbänden legt man viel Wert auf Geselligkeit – mit gemeinsamen Fahrten und Feiern. Auch wenn die Mitgliederzahlen steigen, werden die Aktiven eher weniger. Deswegen gibt es neuerdings Ehrenamtsbeauftragte: Sie sollen potenzielle Interessenten, die sich bisher noch nicht aus der Deckung getraut haben, gezielt ansprechen. hö