Hintergrund – Try this at home

> Die Gruppe "Try this at home" hat ihren Namen von der US-amerikanischen Fernsehsendung "Jackass". In dieser ging es um gefährliche oder selbstverletzende Stunts und Mutproben. Ganz so weit ging es und geht es auch heute in den Videos hier in der Region nicht. Der Spaß steht im Vordergrund. "Jeder hat es geschaut und dort sagten die im Vorspann der Sendungen immer ,Don’t try this at home’", erzählt Gründungsmitglied Linus. "Wir haben daher das Gegenteil gewählt." Anfang der 2000er Jahre hat die Gruppe ihre Videos noch vor Publikum im Alten E-Werk in Neckargemünd präsentiert. Es folgte eine längere Pause. Inzwischen sind die Mitglieder über 40, haben Familien und ihr früheres Hobby wiederentdeckt. Seit einigen Jahren präsentiert die Gruppe ihre Videos im Internet auf den Plattformen Instagram, Tiktok und Youtube – mit riesigem Erfolg. In den vergangenen drei Jahren sind über 100 Videos entstanden. "Es ist ein kleiner Kult geworden", sagt Linus. "Wir versuchen immer wieder zu überraschen." Dabei wird das dreiköpfige Team von Darstellern unterstützt. Alle paar Monate gelinge ein Video, das millionenfach in aller Herren Länder aufgerufen werde. cm