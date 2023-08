Spender für Tampons oder Binden wurden jüngst an verschiedenen Orten in der Umgebung eingeführt: Seit Anfang des Jahres läuft das sechsmonatige Pilotprojekt, das kostenlose Menstruationsprodukte in zehn öffentlichen Toiletten der Universität Heidelberg bereitstellt. Im März teilte die SAP mit, Damentoiletten in Walldorf und St. Leon-Rot mit Tamponspendern auszurüsten. (cbe)