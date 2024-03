Hintergrund Spanische Erzieher

> Die zwölf spanischen Erzieher waren bereits zu einwöchigen Hospitationen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen, während derer sie ihren späteren Arbeitsplätzen bereits zugeteilt wurden. Auch Unterkünfte wurden vermittelt. Ab Anfang März sollen alle einen einjährigen "Anpassungslehrgang" beginnen und nach dessen Abschluss in den Leimener Kitas arbeiten. Die beauftragte Personalvermittlung wirbt derweil in Spanien Bewerber an, die unter 29 Jahren alt und EU-Staatsbürger sind und bereits einen spanischen Berufsabschluss haben, der dem "deutschen Referenzberuf Erzieher sehr nahekommt". Voraussetzung ist die Bereitschaft, länger in Deutschland zu leben und zu arbeiten, "intensiv" Deutsch zu lernen und "Anpassungsmaßnahmen zu absolvieren". Zudem wird die Fähigkeit, auf individuelle Bedürfnisse der Kinder einzugehen gefordert, ebenso wie Erfahrung mit Kindern von sechs Monaten bis sechs Jahren, Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsstärke sowie Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen. lesa