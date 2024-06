Hintergrund Schnellwarnung Verbraucherschutzes

> Mit einer Schnellwarnung als besonderes Element des Verbraucherschutzes gibt die Kontrollbehörde Mitteilungen über Produkte, von denen Gesundheitsgefahren für den Menschen ausgehen, europaweit an die zuständigen Überwachungsbehörden weiter. Im vergangenen Jahr lag der Ursprung in zehn Fällen im Landkreis Karlsruhe. Bei insgesamt 218 Schnellwarnungen war das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung beim Rückruf der Waren in den betroffenen Betrieben im Kreis beteiligt. Anlass waren insbesondere Fremdkörper wie Metall-, Plastik- oder Glasteile, die in jedem fünften zurückgerufenen Produkt gefunden wurden. (rnz)