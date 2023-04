Hintergrund Sabine Metzger

> Sabine Metzger ist seit September 2012 und noch bis Ende des Monats Rektorin der Schillerschule. In Nußloch war die 65-Jährige zuvor seit 1996 Lehrerin und ab 2006 Konrektorin. Geboren in Köln, ist Metzger in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, hat ihr Abitur in Mosbach abgelegt und an der Pädagogischen Hochschule Grund- und Hauptschullehramt mit den Fächern Englisch und Religion studiert. Sie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

> Die Schillerschule liegt im Herzen Nußlochs in der Dreikönigstraße. Sie ist 1964 aus der seit 1907 bestehenden Volksschule hervorgegangen. Sie ist eine Grundschule mit aktuell 256 Schülerinnen und Schülern in zwölf Klassen und war bis zur letzten Abschlussklasse im Jahr 2019 auch Haupt-/Werkrealschule. Der "Slogan" der Schillerschule lautet "Fit und fair ins Leben – gut trainiert und alltagstauglich". Nachfolger von Sabine Metzger wird der bisherige Konrektor Martin Rupp. bmi