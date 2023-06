Hintergrund Rhein

> Die Deutsche Meeresstiftung hat sich dem Schutz der Ozeane und dem Dialog zu einer nachhaltigen Nutzung der Meere verschrieben. Dabei werden Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammengebracht. In der Bevölkerung will die Stiftung das Bewusstsein für die Meere stärken – vor allem mit Projekten zur Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen. Die Rhein-Expedition kann man im Internet unter www.meeresstiftung.de/projekte verfolgen.

> Die Aldebaran wurde im Jahr 1992 in Dienst gestellt und ist als Forschungsschiff weltweit unterwegs. Das Schiff bietet einen Einblick in die Forschungsarbeit in Flüssen, Küstengewässern und auf hoher See und will diese verständlich machen. Das Ziel ist, kommende Generationen für einen nachhaltigen Umgang mit den Ozeanen und Binnengewässern zu begeistern. Weitere Informationen im Internet unter www.aldebaran.org. cab