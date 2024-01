Hintergrund - Raser-Unfälle mit tödlichem Ausgang

Raser-Unfälle mit tödlichem Ausgang und auch einer Verurteilung wegen Mordes sind nicht selten. Interessant dazu war ein Fall in München 2019, bei dem es ebenfalls um die Bewertung "Mord" oder "Totschlag" ging. Der Anwalt des Opfers hatte damals diesen Vergleich gebracht: Wer auf dem Oktoberfest mit einem abgebrochenen Maßkrug auf seinen Kontrahenten losgeht, der muss und kann wissen, dass er ihn damit umbringen kann. Auch wenn das nicht seine Absicht ist, kann ihm dann eine Mord-Anklage drohen." Ein Auto, das mit so überhöhter Geschwindigkeit durch die Wollhausstraße rast, lässt sich mit einem "abgebrochenen Maßkrug" vergleichen. Ähnlich an dem Fall ist, dass auch dieser Raser damals unmittelbar vor dem tödlichen Unfall einen anderen gerade noch verhindern konnte, so wie auch H. in der Wollhausstraße. Ulrich Nowak, Fachanwalt für Verkehrs- und für Strafrecht in München, von dem der Vergleich stammt, sagte damals noch dazu: "Da hätte er (also der Münchner Angeklagte) merken können, dass das gefährlich ist, was er tut. Dass er dennoch weitergefahren ist, könnte für den Vorsatz sprechen." (bfk)