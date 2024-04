Hintergrund - Prof. Dr. Ingo Autenrieth

Prof. Dr. Ingo Autenrieth

Geboren: 1962 in Bad Cannstatt

Studium: Von 1982 bis 1989 Medizin in Ulm und Dundee (Schottland). Nach der Promotion Facharztausbildung am Institut für Hygiene und Mikrobiologie in Würzburg. Dort auch Habilitation.

Beruflicher Werdegang: Schweizerisches Institut für Experimentelle Krebsforschung, 1996 Ruf nach München, 2000 Ruf nach Tübingen, ab 2006 Dekan, seit 2020 in Heidelberg. Vizepräsident Medizinischer Fakultätentag, Mitglied Wissenschaftsrat u.v.m.