Hintergrund Polizeihunde Serie Hunde

> Die Hundestaffel des Polizeipräsidiums Mannheim ist mit 42 Vierbeinern die größte in Baden-Württemberg. Neben Straßenheim befindet sich in Walldorf ein weiterer Standort. Sie besteht aus deutschen, holländischen und belgischen Schäferhunden.

> Die Hundeführer sind mit ihren vierbeinigen Partnern beispielsweise bei sogenannten Großlagen wie Demonstrationen oder Fußballspielen, bei tierschutzrechtlichen Kontrollen mit dem Veterinäramt oder bei Durchsuchungen größerer Objekte im Einsatz. Auch wenn sich bei einem Einbruch ein Täter noch im Objekt befindet oder sich jemand verbarrikadiert hat, übernehmen die Menschen-Hunde-Teams. Sie gehen aber auch "normal" auf Streife.

> Die Hunde haben eine duale Ausbildung. Sie sind Schutzhunde und haben eine Spezialausbildung. So gibt es 18 Rauschgifthunde, vier Hunde, die auf Waffen und Sprengstoff spezialisiert sind, zwei Leichen- und Bluthunde, einen Banknotenspürhund und einen Hund, der auf Brandmittel spezialisiert ist. Derzeit läuft in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt, bei dem Hunde auf Datenträger konditioniert werden. So ein Tier könnte bald auch in der Rhein-Neckar-Region Dienst tun.

> Die Serie: Hunde retten Leben, sind unverzichtbare Assistenten für Menschen mit Handicap oder schenken einfach Glück. In den Sommerferien stellt die RNZ Hunde vor, die mit ihrem "Job" Menschen helfen. oka