Hintergrund Parkraumbewirtschaftung

Die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung soll in fünf Stufen erfolgen. In Stadtteilen der "Priorität 0" gibt es schon flächendeckend Parkraumbewirtschaftung. Hier werden nur Schilder ausgetauscht. In allen anderen Stadtteilen soll zunächst eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung stattfinden. Pro Jahr geht die Stadt von einer Umsetzung in ein bis zwei Stadtteilen aus. Bis 2030 soll das Projekt abgeschlossen sein.

Die fünf Stufen im Überblick:

Priorität 0: Neuenheim, Weststadt, Handschuhsheim und Altstadt

Priorität 1: Bahnstadt und Bergheim

Priorität 2: Südstadt und Rohrbach

Priorität 3: Kirchheim, Pfaffengrund und Wieblingen

Priorität 4: Ziegelhausen, Schlierbach, Emmertsgrund und Boxberg