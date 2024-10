Hintergrund Ortsmitte Gaiberg

> Die neue Gaiberger Ortsmitte wurde 2020 fertiggestellt. Corona-bedingt fiel eine große Einweihungsfeier damals aus. Die Planungen liefen unter Ex-Bürgermeister Klaus Gärtner, die heutige Rathauschefin Petra Müller-Vogel wurde erst 2018 zu seiner Nachfolgerin gewählt. Laut des ausführenden Architekturbüros Ecker aus Heidelberg war die Gaiberger Ortsmitte im Vorfeld der Erneuerungsmaßnahme nur funktional vorhanden. Die Aufgabe habe darin bestanden, den bislang fehlenden räumlichen Mittelpunkt zu schaffen. Eine besondere Herausforderung habe dabei die Lage des Ortskerns an einem Steilhang dargestellt. "Das damals in der Ortsmitte stehende Gebäude war marode und konnte nicht erhalten werden", so Bürgermeisterin Müller-Vogel. Die "Kanten" des neu entstandenen Freiraums bilden die Kirche, das inzwischen ebenfalls sanierte Rathaus sowie die Bauten des Dorfkerns. "Den Planern war es wichtig, den zuvor verbauten Blick auf die evangelische Kirche frei zu machen", erklärt Müller-Vogel. Durch eine Anpassung der Straßenführung wurde die Verkehrssituation vereinfacht und zudem ein Vorplatz für das Rathaus geschaffen. Die Aufenthaltsflächen des Platzes wurden unter das Niveau der L 600 abgesenkt und liegen damit lärmgeschützt. "Terrassierungen mit Sitzquadern fangen das Gelände ab", heißt es in der Beschreibung des Architekturbüros. Verbaut seien ausschließlich Natursteine mit traditionellen Verlegertechniken. Ein kleiner Wasserlauf zieht sich durch die gesamte Anlage und mündet am unteren Ende in einen Brunnen. "Zeigt sich der Neubau nach außen zurückhaltend, wird der Innenraum durch ein massives Betonfaltwerk definiert. Dieses erstreckt sich über Wand und Decke und leitet das Tageslicht in die Tiefe des Raums", beschreibt das Architekturbüro die architektonische Philosophie, die dahinter steckt. lew