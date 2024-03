Hintergrund Odenwälder Freilandmuseum

Das Odenwälder Freilandmuseum bietet für alle Geschichtsinteressierten eine passende Führung an. Dabei gibt es exklusive Einblicke in die Museumsgebäude, aber auch Themenführungen zu Heilkräutern aus dem Bauerngarten, zur Kindheit vor rund 100 Jahren, zu Streuobstwiesen oder zur Verarbeitung des Getreides zu Brot. Ebenso bietet das Museum Führungen für Schulklassen und Gruppenbewirtungen in der historischen Gaststube an. Anmeldungen sind unter Tel. 06286/320 möglich. jam