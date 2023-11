Hintergrund - Mino Marani

> Mino Marani wurde 1985 im italienischen Cesena geboren. Er studierte in Bologna und Mailand nicht nur Klavier, Kammermusik, Komposition und Dirigieren, sondern auch Semiotik und Kommunikationswissenschaft. Seit 2011 lebt Marani in Deutschland. Nach Stationen in Mainz und Osnabrück arbeitete er als Erster Kapellmeister in Pforzheim und Koblenz. Seit 2021 war er in gleicher Funktion am Staatstheater Braunschweig tätig. In Heidelberg punktete Marani beim öffentlichen Vordirigat mit Werken von Robert Schumann, Johannes Brahms und Emilie Mayer. In der Endrunde setzte er sich gegen Yura Yang aus Karlsruhe und den spanischen Dirigenten Diego Martin-Etxebarria durch – und wurde zum Generalmusikdirektor gewählt. Marani tritt das Amt aber erst zur Spielzeit 2024/2025 an. Bis dahin leitet kommissarisch Dietger Holm die Geschicke des Hauses.