Hintergrund Klimaschutzmanagerin Teresa Schlemmer

> Teresa Schlemmer ist 30 Jahre alt und gebürtige Heidelbergerin. Sie wuchs bis zum Alter von etwa neun Jahren in Leimen auf, zog dann aber mit ihrer Familie nach Tübingen. Sie studierte Geografie in Leipzig und Umweltwissenschaften in Freiburg. Inzwischen wohnt sie in Heidelberg. Bevor sie die Stelle im Sandhäuser Rathaus antrat, hatte sie beim Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar mit Sitz in Sinsheim gearbeitet. Zu ihren Hobbys zählt sie die Natur, Wandern und Radfahren. (luw)