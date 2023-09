Hintergrund JRR Tolkien

John Ronald Reuel Tolkien wird 1892 in Bloemfontein in Südafrika geboren. Sein Vater arbeitet dort als Bankkaufmann. Als die Mutter mit den beiden Söhnen auf Heimaturlaub ist, stirbt er jedoch unerwartet. Tolkien wächst ab da in Birmingham auf. Seine Mutter gibt ihm die Liebe zu Sprachen und Sagen weiter. Ein Schatz an Legenden fehlt seiner englischen Heimat, findet er – und macht sich daran, ihn selbst zu schaffen. Die Bewohner der Midlands dürften Vorbild für die liebenswerten Wesen sein, denen er sein erstes Buch "Der Hobbit" widmet: Gesellig, von kleinem Wuchs und mit behaarten Füßen, wachsen sie im Angesicht der Gefahr über sich hinaus. Neben Hobbits bevölkern Elben, Zwerge, Orks und andere Wesen Mittelerde. Was Tolkiens Fantasy-Welt auszeichnet, ist die Detailtiefe und Kohärenz der Erzählungen. Zwischen Idee und Veröffentlichung seiner dreibändigen "Herr der Ringe"-Saga vergehen Jahrzehnte, in denen er eine minutiöse Mythologie ausarbeitet. Für seine Wesen erfindet der Philologe sogar eigene Sprachen. Ein prägendes Ereignis, das in die Romane einfließt, ist der Erste Weltkrieg, dessen Schrecken Tolkien als junger Soldat miterleben muss. Schließlich stirbt der Autor im Alter von 81 Jahren in Bournemouth. (dasch)