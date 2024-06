Hintergrund Interview

> Dr. Andre Baumann ist seit 2016 Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg. Der 51-Jährige wurde in Heidelberg geboren und wuchs in Schwetzingen auf, wo er mit seiner Familie lebt. Seit 2021 sitzt er für die Grünen im Landtag. Baumann hat in Marburg Biologie mit den Schwerpunkten Naturschutz und Ökologie studiert und wurde in Regensburg promoviert. Von 2007 bis 2016 war er Landesvorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu).