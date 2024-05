Hintergrund Hermino Katzenstein

> Hermino Katzenstein wurde 1969 im westfälischen Münster geboren und wuchs dort auch auf. Seit 2006 lebt er mit seiner Familie in Neckargemünd. Nach dem Physikstudium in Köln und Heidelberg mit Diplom-Abschluss arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Heidelberg, zunächst in der zentralen Verwaltung, später im Rechenzentrum. 2010 wurde er zum Vorsitzenden des Personalrats der Universität gewählt und 2014 in diesem Amt bestätigt. Auf kommunalpolitischer Ebene engagiert sich Katzenstein seit 2009 als Stadtrat in Neckargemünd. Von Mai 2014 bis Dezember 2016 gehörte er dem Kreisrat des Rhein-Neckar-Kreises an. Seit 2016 ist er direkt gewählter Landtagsabgeordneter. Katzenstein ist Sprecher für Fuß- und Radverkehr der Grünen-Landtagsfraktion. cm