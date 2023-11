Hintergrund Haushalt Hirschberg

> Die größten Investitionen: Allein für Baumaßnahmen sind rund 6,5 Millionen Euro eingeplant (Vorjahr: 7,6 Millionen Euro). Darunter: Anbau der Trainingshalle und des Mehrzweckraumes an die Sachsenhalle (zwei Millionen Euro), Straßen- und Kanalsanierung Friedensweg/Elisabeth-Kulmann-Straße (910.000 Euro), barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 644.000 Euro), Anbau an die Grundschule Großsachsen, Stichwort: "Ganztagesbetreuung" (500.000 Euro), zweiter Bauabschnitt Sanierung "Alte Villa" (300.000 Euro), Baumaßnahmen Kanal – Inlinersanierung (300.000 Euro), Neugestaltung Unterführung B 3 Leutershausen (250.000 Euro), Baumaßnahmen Feldwege (250.000 Euro), Sanierung Parkplätze Sportzentrum und Hölderlinstraße (200.000 Euro), Fahrradabstellanlage Bahnhof Hirschberg/Heddesheim (190.000 Euro), Sirenenanlagen (120.000 Euro), Sanierung Am Mühlgraben 1 (100.000 Euro), Erneuerung Treppenanlage Drittelsgasse (75.000 Euro), Erneuerung historische Ortsbeleuchtung (75.000 Euro), Baumaßnahmen Rathaus – Mauer 70.000 Euro. Und dann gibt es noch größere Investitionszuschuss, unter anderem für den katholischen Kindergarten Leutershausen (645.500 Euro).

> Die größten Erträge: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rund 8,3 Millionen Euro (Ansatz 2023: gut 8,3 Millionen Euro), Gewerbesteuer sechs Millionen Euro (Ansatz 2023: 5,2 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen vom Land rund 2,4 Millionen Euro (Ansatz 2023: gut 3,4 Millionen Euro).

> Geplante Kreditaufnahme: zwei Millionen Euro.

> Verschuldung: Ende Dezember 2024 voraussichtlich rund 5,8 Millionen Euro (Stand 1. Januar 2024: gut vier Millionen Euro). Pro Kopf: 589 Euro. ans