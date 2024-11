Hintergrund Gemeinschaftsunterkünfte in NOK

> 13 Gemeinschaftsunterkünfte (GU) gibt es aktuell im Neckar-Odenwald-Kreis, 809 Menschen leben dort. In den 13 GUs arbeiten acht Leitungen und acht Hausmeister sowie 15 Sozialarbeiter (sechs eigene, neun von Diakonie, Caritas und DRK). 183 Fehlbeleger leben derzeit in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises; sie sollten eigentlich schon in Wohnungen der kommunalen Anschlussunterbringung leben. 34 Geflüchtete wurden dem Landkreis im November zugewiesen, im Schnitt waren es in diesem Jahr etwa 20 monatlich. Damit sind die Zahlen deutlich unter dem Vorjahresniveau – im September 2023 waren es zum Beispiel noch über 80.

Im Dezember sollen die ersten Geflüchteten in die Gemeinschaftsunterkunft in Aglasterhausen einziehen. Im Frühjahr könnte, wenn nötig, auch die Einrichtung in Schefflenz bereits belegt werden. Die GU in Walldürn soll ebenfalls im kommenden Jahr bezugsfertig sein. Zudem stehen Projekte in Ravenstein, Limbach, Neunkirchen und Buchen an. (stk)