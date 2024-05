Hintergrund Frank Volk

> Frank Volk wurde am 23. Juni 1967 in Heidelberg geboren und wuchs in Neckargemünd auf – zunächst im Bahnhof und dann im "Alten Bahnhof". Er legte am Neckargemünder Gymnasium 1986 das Abitur ab und absolvierte anschließend bei der heutigen Volksbank Neckartal seine Berufsausbildung. Hier war er bis 2016, also bis zu seiner Wahl zum Bürgermeister, 30 Jahre lang in den verschiedensten Bereichen tätig – als Personalleiter, Organisationsleiter, Verantwortlicher für die EDV und in weiteren Führungsaufgaben im Controlling. Zudem war er über viele Jahre in der Personalvertretung engagiert. In zahlreichen Vereinen übernahm Volk Verantwortung, als Mitglied im Vorstand, als Abteilungsleiter, Trainer, Schatzmeister. 2009 wurde er in den Gemeinderat gewählt, seit 2019 ist Volk Mitglied des Kreistags. cm