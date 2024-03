Hintergrund Flüchtling Region Heidelberg

> Die Verteilung: Die Aufnahme, Unterbringung und Verteilung von Asylsuchenden in Deutschland regeln das Asylgesetz, das Asylbewerberleistungsgesetz sowie das Flüchtlingsaufnahmegesetz. Erste Anlaufstelle für Geflüchtete sind Landeserstaufnahmeeinrichtungen wie jene in Heidelberg. Hier wird überprüft, ob der Antragsteller bleiben kann oder das Verfahren in einem anderen Bundesland durchläuft.

Bis das Regierungspräsidium Karlsruhe die Schutzsuchenden auf Stadt- und Landkreise verteilt, dürfen diese nur in "ihrer" Landeserstaufnahmeeinrichtung wohnen und sich in dem jeweiligen Stadt- oder Landkreis aufhalten. Mit Ankunft in der vorläufigen Unterbringung – bis zum Abschluss des Asylverfahrens, maximal für zwei Jahre – geht die Zuständigkeit an die Stadt- und Landkreise über. Das Verfahren selbst wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) durchgeführt.

> Die Lage im Rhein-Neckar-Kreis: "Grundsätzlich dürfte im Landkreis die Zahl der Zuweisungen in die kommunale Anschlussunterbringung langfristig weiter ansteigen", teilt Ralph Adameit als Sprecher des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises mit. Ursache: die im Jahr 2023 gestiegenen Flüchtlingszahlen. Erste Folge: Aus 1758 Menschen in der vorläufigen Unterbringung im Januar 2023 sind ein Jahr später 2166 geworden.

Zweite Folge: "Da sich geflüchtete Personen bis zu zwei Jahre in der vorläufigen Unterbringung befinden können, wirkt sich die Zunahme der Flüchtlingszahlen erst mit Verzögerung auf die Zuweisungszahlen der Städte und Gemeinden aus", erklärt Adameit. Zudem sei die Entwicklung der wegen des Ukraine-Kriegs geflüchteten Menschen unvorhersehbar.

> Die Kritik der Kommunen: Ein Mehr an Belastung, Zeitdruck, Fallzahlen, Aufgaben – aber weniger Geld und Ressourcen: So lautet das Fazit der Kommunen zu ihrer aktuellen Situation. Auch die Bürgermeister rund um Heidelberg verweisen auf das Plädoyer von Steffen Jäger, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, das hier in Auszügen wiedergegeben wird: "Außer kleinteiligen Initiativen und vielen Ankündigungen gibt es [...] keine wirksamen Maßnahmen." Statt einer Anpassung an höhere Kosten kürze der Bund die Unterstützung für die Kommunen.

Diese Politik entferne sich von der Realität in den Städten und Gemeinden, lasse die Akzeptanz für die Aufnahme geflüchteter Menschen schwinden und stärke den rechten politischen Rand, argumentiert der Gemeindetags-Präsident. "In dieser Situation steigt nun die Zahl der Asylzugänge auf ein historisches Hoch." Es brauche "eine der Realität in den Kommunen gerecht werdende Anpassung der Migrationspolitik", eine Diskussion zurück auf Fakten-Grundlage, auch im Hinblick darauf, was vor Ort noch leistbar sei. Andernfalls sei das Vertrauen der Menschen in einen funktionierenden Staat noch weiter gefährdet. "Die Lage ist ernst!", meint Jäger.