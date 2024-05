Hintergrund Europäischer Fernwanderweg E1

Der Europäische Fernwanderweg E1 führt als Teil des europäischen Wanderwegenetzes vom Nordkap nach Italien, genauer: ins sizilianische Capo Passero. Auf rund 8000 Kilometern Länge verläuft der E 1 durch Norwegen, Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland, die Schweiz sowie Italien.

Sein höchster Punkt ist der Gotthardpass in den Schweizer Alpen. In Deutschland wird der Weg von einem weißen Andreaskreuz auf schwarzem Grund ersetzt.

Auf der Etappe zwischen Frankfurt und Pforzheim markiert allerdings ein grünes Andreaskreuz auf weißem Grund den Weg, der auf dieser Strecke dem Hauptwanderweg 11 des Odenwaldklubs markiert.

Die Europäischen Fernwanderwege gibt es in ihrer gegenwärtigen Form indes seit 1972. Sie gehen auf das Ziel des Europäischen Wanderverbands (EWV) zurück, alle europäischen Staaten mit ihren bekanntesten Sehenswürdigkeiten durch grenzüberschreitende Fernwanderwege zu verbinden.

Der E 1 basiert auf seinem deutschen Abschnitt auf einem bereits zuvor existierenden Wanderweg von der Nord- zum Bodensee. Auf der Strecke passiert der E 1 etwa Kiel, Lübeck und Hamburg im Norden, verläuft durch die Lüneburger Heide, das Weserbergland Teutoburgerwald, Sauerland und Westerwald. Dann passiert er den Taunus und Frankfurt am Main und führt dann durch den Odenwald und Heidelberg – sowie Gaiberg und Wilhelmsfeld. Weiter geht es durch den Kraichgau nach Pforzheim, durch den Schwarzwald, am Titisee vorbei zum Bodensee, ehe der E 1 in Konstanz in die Schweiz übergeht. (lesa)