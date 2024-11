Hintergrund Erweiterung SV Sandhausen

> Die Erweiterungspläne des SV Sandhausen (SVS) schlugen erstmals öffentlich mit einem gemeinderätlichen Einleitungsbeschluss für den Bebauungsplan "Sportzentrum Süd" im April 2018 auf: Rund 2,5 Hektar im Waldschutzgebiet Schwetzinger Hardt sollten gerodet werden, um zwei Sportplätze und über 140 Parkplätze zu errichten. Der SVS begründete die Pläne mit mangelnden Kapazitäten für den Trainingsbetrieb insbesondere der Jugendmannschaften und mit Auflagen der Deutschen Fußball-Liga (DFL), die für alle Zweitligisten ein Nachwuchsleistungszentrum mit einer bestimmten Mindestanzahl an Fußballplätzen verlangt. Die Bürgerinitiative "Pro-Waldschutz" gründete sich aus Protest gegen dieses Projekt, sammelte fast 1700 Unterschriften und reichte eine Petition im Landtag ein. Im Oktober 2019 wurde unter dem damaligen Bürgermeister Georg Kletti ein Runder Tisch einberufen. Dieser sollte Alternativen zu jener "Variante 0" erarbeiten, möglichst ohne Waldrodung. Der SVS warb als eine Alternative zwischenzeitlich für den Neubau des Stadions an anderer Stelle mit finanzieller Hilfe der Gemeinde, zugleich wurde ein Neubaugebiet an der Stelle des bisherigen Stadions als mögliche kommunale Einnahmequelle in Aussicht gestellt. Klettis Nachfolger Hakan Günes lehnte dies aber im März 2022 ab, da eine gemeinsame Finanzierung "juristisch nicht möglich" sei. Stattdessen stimmte der Gemeinderat kurz darauf im Zuge eines Grundsatzbeschlusses für einen als "Variante Verwaltung" benannten Kompromissvorschlag, der auf Veränderungen auf den Flächen der beiden benachbarten Sportvereine TC und FCS sowie einem weitaus kleineren Eingriff in den Wald fußte. Doch im Frühjahr 2023 erklärte Günes, dass diese Lösung aus juristischen Gründen nicht umsetzbar sei. Somit sah man sich gezwungen, über eine "Variante 0 light" abstimmen zu lassen, die im Kern aus dem Ursprungsplan besteht, jedoch ohne die 140 Parkplätze. Letztlich soll hier rund ein Hektar weniger Wald gerodet werden als anfangs vorgesehen. Mit 13 zu neun Stimmen votierte der Gemeinderat im Juni 2023 für diese Pläne. Kurz darauf hatte der im Landtag für die Petition zuständige Berichterstatter einen Vor-Ort-Termin zur "Vermittlung" angekündigt – dazu kam es bisher aber nicht. luw