Hintergrund Eckhard Baumann

Eckhard Baumann wurde am 13. September 1967 in Mosbach geboren. Von 1978 bis 1984 besuchte er das Ganztagsgymnasium Osterburken und von 1985 bis 1987 das Technische Gymnasium in Mosbach. Bis 1987 lebte er in Rosenberg.

1988 zog Baumann zunächst zum Studium von Hebraicum, Graecum und evangelischer Theologie nach Erlangen und 1990 dann nach Berlin, um die Ausbildung als Jugendreferent im kirchlichen Bereich erfolgreich abzuschließen.

Nach Rosenberg pflegt er nach wie vor gute Kontakte, insbesondere zu seiner Mutter und zu alten Freunden. Sein Vater ist letztes Jahr verstorben. In Rosenberg wohnt auch seine Verwandtschaft. Er ist verheiratet mit seiner Frau Astrid, sie ist auch Mitgründerin des Vereins. Sie haben drei Kinder, auf die Eckhard Baumann "sehr stolz" ist.

Im Bereich Sozialarbeit ist Eckhard Baumann Quereinsteiger. Er hat eine Ausbildung im Bereich kirchliche Jugendarbeit und auch als Konstrukteur für Klimaanlagen gemacht. In letzterem Beruf hat er viele Jahre gearbeitet, bevor er den "Sprung ins Ungewisse" gewagt hat, wie er selbst sagt. Denn: Sein Verein Straßenkinder ist zu fast 100 Prozent spendenfinanziert. dore/ahn