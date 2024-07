Hintergrund – Die letzten Etappen von U 17 ins Technik-Museum Sinsheim:

Die letzten Etappen von U 17 ins Technik-Museum Sinsheim:

> Mittwoch, 24. Juli: Vom Bahnübergang in Ittlingen bis zum Ortsausgang von Ittlingen in Richtung Hilsbach. Ab 8 Uhr: Vorarbeiten zum Aufrichten des U-Boots, anschließend Aufrichten von U 17. Etwa 13 Uhr: Abfahrt in Richtung Ortsmitte, circa 14.30 Uhr: Ankunft in der Ortsmitte von Ittlingen. Gegen 16 Uhr: Weiterfahrt. Etwa 18 Uhr: Ankunft am Ortsausgang von Ittlingen.

> Donnerstag, 25. Juli: Von Ittlingen nach Hilsbach. Circa 9 Uhr: Abfahrt, etwa 16 Uhr: Ankunft.

> Freitag, 26. Juli: Von Hilsbach zur PreZero-Arena in Sinsheim. Etwa 9 Uhr: Abfahrt, voraussichtlich um 10 Uhr: Durchfahrt des Kreisverkehrs Weiler, circa 13 Uhr: am Ortsausgang Weiler, etwa 17 Uhr: Ankunft an der PreZero-Arena.

> Von Samstag, 27. Juli, auf Sonntag, 28. Juli: Von der PreZero-Arena zur Dietmar-Hopp-Straße. Abfahrt: etwa 23 Uhr. Gegen Mitternacht: Querung der A 6 bei Sinsheim-Süd. Die Autobahn wird am Sonntag, 28. Juli, von 0 bis 5 Uhr zwischen Sinsheim und Sinsheim-Steinsfurt voll gesperrt. Gegen 3 Uhr: Ankunft vor der Neulandstraße in Sinsheim.

> Sonntag, 28. Juli: Von der Dietmar-Hopp-Straße zum Technik-Museum Sinsheim. Hier Ankunft gegen 14 Uhr.

cab/Quelle: Technik-Museen Sinsheim und Speyer