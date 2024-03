Hintergrund David Depenau

> David Depenau wurde 1970 in Karlsruhe geboren und wuchs in Karlsbad-Langensteinbach auf. Schon als Gymnasiast entwickelte er ein reges Interesse an Literatur, historischer Lektüre und Erzählungen der Großeltern. Von 1989 bis 1992 absolvierte Depenau eine Ausbildung zum Restaurantfachmann im Hotel-Restaurant Erbprinz in Ettlingen. Nach verschiedenen Berufsstationen im In- und Ausland besuchte er von 1998 bis 2000 die Hotelfachschule in Heidelberg.

Anschließend studierte er Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Tourismus. Seit 2010 ist er Geschäftsführender Gesellschafter des "Weissenhäuser Strands", einem Ferien- und Freizeitpark an der Ostsee sowie seit 2012 zusätzlich Geschäftsführer der örtlichen Kurbetriebsgesellschaft. Depenau hat diverse Bücher, unter anderem zu regionalkulturellen Themen im Bereich Ortsneckname, veröffentlicht.

Im Frühjahr 2001 erschien seine erste Publikation mit dem Titel "Von Dohlenatze und Schwarzbückel" über die Orts- und Uznamen Karlsruhes und aller an Karlsruhe angrenzenden Gemeinden im Eigenverlag. Es folgte ein weiteres Buch über die Ortsnecknamen in den Landkreisen Karlsruhe, Rhein-Neckar, Calw, Baden-Baden und Raststatt.

Zudem arbeitete Depenau die Historie des Hotels Erbprinz in Ettlingen und veröffentlichte Bildbücher mit vergleichenden Stadtansichten von Karlsruhe und Heidelberg sowie über die Geschichte des "Weissenhäuser Strands". cm