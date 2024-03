Hintergrund Cannabis Heidelberg

> Das Cannabisgesetz wurde am 23. Februar vom Bundestag beschlossen. Es soll unter anderem den Eigenanbau von Cannabispflanzen in begrenztem Rahmen erlauben und nicht-gewerbliche Anbauvereinigungen (sogenannte "Cannabis Social Clubs") ermöglichen.

> In Kraft treten könnte das Gesetz am 1. April – wenn der Bundesrat mitspielt. Dieser diskutiert am 22. März darüber. Er muss zwar nicht zustimmen – kann jedoch den Vermittlungsausschuss anrufen und so den Prozess um etwa sechs Monate hinauszögern.

> In Modellstädten möchte die Bundesregierung im zweiten Schritt den Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften erproben. Einen Gesetzesentwurf hierzu gibt es noch nicht. In Heidelberg wird jedoch bereits über eine mögliche Bewerbung diskutiert. Einen entsprechenden Antrag hatte die SPD gestellt. dns