Hintergrund - Bürgerstiftung

Nur in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es mehr Stiftungen als in Deutschland. In 426 Stiftungen wirken in der Bundesrepublik 10.000 Ehrenamtliche mit und haben 300.000 Bürger für sie gespendet oder gestiftet. Die Bürgerstiftung Heilbronn zählt zu den größten in Deutschland. Im Jahr 2004 fanden sich 42 Bürger der Stadt, die Stadt selber, der Verkehrsverein (heute "Wir für Heilbronn" e. V.), der Sportkreis und die CDU-Fraktion dafür zusammen. Das Startkapital betrug 135.200 Euro. "Zahlreiche Vorstände, Mitglieder des Stiftungsrats, der Freundeskreis-Verein", so zählt Vorsitzender Karl Schäuble auf, "haben dazu beigetragen, dass das Stiftungskapital heute 2,2 Millionen Euro beträgt." In den 20 Jahren des Bestehens hat die Bürgerstiftung insgesamt 4,6 Millionen Euro an Förderungen ausgezahlt. Schäuble bilanziert dazu: "Man darf aus diesen Zahlen schließen, dass Bürgerstiftungen in Deutschland eine Erfolgsgeschichte sind." (bfk)