Hintergrund Botanischer Obstgarten Heilbronn

> Der Botanische Obstgarten hat eine lange Geschichte, sie reicht zurück in die Zeit reformpädagogischer Bestrebungen im 19. Jahrhundert. Seit 1990 wird eines der Hofgebäude für die Jugendkunstschule genutzt; eine Bürgerinitiative erreichte 1998, dass das ehemalige Obstgut zu einer "ökologisch bewirtschaftete Gartenanlage" mit Arboretum, Schul- und Schaugarten für die Öffentlichkeit wurde. Der nächste große Gartenmarkt findet am Wochenende 22. und 23. Juni statt; bereits am 1. und 2. Juni ist "Rosenzeit" mit "Rosen-Café und Rosenpräsentationen. Der Botanische Obstgarten liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Jüdischen Friedhofs am Fuße des Wartbergs, Im Breitenloch/Kübelstraße, und ist bis Ende September geöffnet (Schließung um 20 Uhr). Üblicherweise ist der Eintritt frei, für Veranstaltungen werden Gebühren erhoben. Das Jahresprogramm ist unter www.botanischer-obstgarten.de abrufbar. (bfk)