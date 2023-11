Hintergrund Böllern

Mehrheit gegen Böllern

Das große Böllern und Raketenzünden zum Jahreswechsel sieht die Mehrheit der Menschen in Deutschland negativ. Entschiedene Gegner des Feuerwerks sind ein Drittel der Bundesbürger (34 Prozent), wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov ermittelte. Weitere 19 Prozent sagten, dass sie Böller und Raketen "eher nicht" mögen. "Voll und ganz" für das traditionelle Silvesterfeuerwerk sind demnach 14 Prozent.

> Ältere stärker dagegen: Am stärksten ist die Ablehnung in der Gruppe der Menschen über 55 Jahren: 46 Prozent der Älteren mögen Böller und Raketen überhaupt nicht. Am beliebtesten ist die Knallerei in der Altersgruppe 35 bis 44. Männer mögen Böller und Feuerwerk in allen Altersgruppen mehr als Frauen.

> Nur wenige wollen: "Bestimmt" haben lediglich acht Prozent der Befragten vor, in diesem Jahr selbst Feuerwerk zu zünden. Neun Prozent wollen das "wahrscheinlich", elf Prozent "vielleicht". 55 Prozent haben das bestimmt nicht vor, 13 Prozent wahrscheinlich nicht.

> Die Gründe: Am häufigsten wird die Sorge genannt, Haus- und Wildtiere zu erschrecken (44 Prozent der Befragten), gefolgt von Müll (39 Prozent) und Verletzungsgefahr (30 Prozent) sowie der Belastung für Luft (27 Prozent), Notfallmedizin (27 Prozent) und Feuerwehr sowie Polizei (23 Prozent).