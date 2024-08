Hintergrund Begeisterte Leser bei Sommertour

Begeisterte Leser bei Sommertour

Erstaunte Rufe, begeisterte Geräusche und immer wieder ein "Schau mal, hier!": Die RNZ-Leser zeigten nicht nur mit ihrem Schlussapplaus, wie ihnen die Sommertour im Steinbruch gefallen hatte. "Das ist echt klasse, ich mache jetzt jedes Jahr mit", sagte Annette Brenner aus Schriesheim, noch während die Gruppe durch den Steinbruch ging. Dass sie durch die Sommertour Orte entdecken kann, in die man sonst nicht kommt, gefällt ihr besonders an der RNZ-Sommertour. Leserin Dorothea Schäfer aus Heidelberg, die mit ihren beiden Enkeln an der Sommertour teilnahm, begeisterte noch etwas: "Es ist beeindruckend, was die Natur alles zurückerobert", sagte sie angesichts des Grüns, zwischen dem die Industrieanlagen teils kaum mehr auszumachen sind. Sie freute sich zudem, dass auch die Sommertour etwas für die Jüngsten ist. "Es ist toll, dass man etwas für den Nachwuchs anbietet." Gerade für Kinder sei es schließlich wichtig, die Natur kennenzulernen.