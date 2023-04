Pfarrer Arul Lourdu ist im Jahr 1969 im indischen Paramagudi geboren. Er studierte in Pune, einer Großstadt im westindischen Bundesstaat Maharashtra, und Freiburg Theologie. Am 18. Mai 2003 war Lourdus Priesterweihe.

Bis 2006 war er Vikar in Markdorf, von 2006 bis 2008 Kaplan, Gefängnis- und Jugendseelsorger in Wiesloch. Seit 2008 ist Lourdu leitender Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen. Seit 2021 nimmt er zudem an einem Promotionsprogramm der Universität Heidelberg teil.

In seinem Lebenslauf listet Lourdu zahlreiche Ehrenämter auf, darunter das des Präsidenten der "All India Catholic University Federation", weitere Vorstandsämter indischer Institutionen sowie den stellvertretenden Vorsitz im Verein für Tansania Heidelberg.

Er gründete die Stiftung "Arul Arakkattalai" sowie den karitativen Verein "Arul Trust" in Leimen. Neben Buchveröffentlichungen engagiert sich Lourdu mit Vorträgen und Predigten im Internet, Letztere unter anderem im sozialen Netzwerk Youtube. fhs