Hintergrund Antisemitismus Schule Mannheim

> Die Verwaltung zählt eine Reihe von Projekten für Jugendliche auf, die sich mit Antisemitismus beschäftigen:

> Ein Podcast über das Leben der Mannheimer Holocaust-Überlebenden Amira Gezow wurde von Jugendlichen erstellt.

> Im Rahmen des Projekts "Sami, Max, Fritz und Otto aus Mannheim – Über Lebensgeschichten stolpern" beschäftigen sich Jugendliche mit dem Schicksal von Kindern und Jugendlichen, die Opfer des Nationalsozialismus waren.

> Die Graphic Novel "Blinde Kuh mit dem Tod" über den Holocaust-Überlebenden Herbert Rubinstein wurde mit Schülern aus mehreren 7. und 8. Klassen in einer Lesung mit Gespräch bearbeitet. Dabei handelt es sich um eine Kooperation zwischen den Mannheimer Schulen und der Stadtbibliothek.

> Die Dauerausstellung "Nationalsozialismus – Was hat das mit mir zu tun?" im Marchivum leistet "einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur und der Bekämpfung von Antisemitismus", so die Verwaltung.

> Der Dokumentarfilm "T’KuMannheim" entstand als Reaktion auf die Ausschreitungen bei der Palästinenserdemo 2021 und behandelt die Wieder-Ansiedlung der Jüdischen Gemeinde in Mannheim nach dem Nationalsozialismus. Zudem bietet er laut Verwaltung einen authentischen Eindruck über jüdisches Leben heute. In einem Folgeprojekt sollen pädagogische Materialien entstehen, die den Einsatz des Films in Schulklassen zum Ziel haben. oka