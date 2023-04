Hintergrund Abendessen bei Assmanns

Abendessen bei Assmanns

Beim RNZ-Forum erzählen Aleida und Jan Assmann auch von einem besonders amüsanten Geschenk, das ihnen zum 25. Hochzeitstag beschert wurde: ein Film, in dem ihre Kinder sie genussvoll durch den Kakao ziehen. Als "Meisterwerk der Karikatur und liebevoller Satire" beschreibt Jan Assmann das Werk, in dem eines der Mädchen ein Kleid der Mama trägt, während ein Sohn sich Papas Hemd und die charakteristische Fliege übergestreift hat. In dieser Kinder-Version des Assmannschen Abendessens unterhält sich das "Wissenschaftlerpaar" gedankenversunken und ausschließlich in Form von Zitaten aus ihren jeweiligen Büchern – während der Nachwuchs im Hintergrund lautstark Essen einfordert.