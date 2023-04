Hintegrund Artenvielfalt

Der Buchener Weg wird am Sonntag ab 10 Uhr im Rahmen einer geführten Wanderung vorgestellt. Treffpunkt ist an der Morre, Höhe Schulzentrum. Gegen Mittag ist eine Rast am Hasenwald mit Verpflegung eingeplant. Von dort wird ein Rücktransfer zurück nach Buchen angeboten.

Geopark-Ranger Wilfried Schneider bietet für Kinder am Sonntag ab 14 Uhr im Hasenwald das Basteln von Nisthäusern für Wildbienen an.

Ein weiterer Programmpunkt wird ebenfalls um 14 Uhr an den Streuobstwiesen des Wartbergs, unterhalb des Wartturms, angeboten. Hier präsentiert Helmut Ritter, langjähriger Gefährte von Helmut Palmer, den "Palmer-Schnitt" und erzählt Wissenswertes über Obstbäume und Schnitttechniken. tra