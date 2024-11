Berlin (dpa/bb) - Mit einer kleinen Erinnerungslücke hat Hertha-Trainer Cristian Fiél auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SSV Ulm für einen Schmunzler gesorgt. Der 44-Jährige wollte schlichtweg nicht wahrhaben, dass er im Trikot des 1. FC Union Berlin vor 23 Jahren gegen Ulm ein Tor geschossen hatte. "Gewonnen mit Union? Habe ich da wirklich..? Ich habe echt nicht so viele Tore geschossen, deshalb müsste ich mich an dieses Tor auf jeden Fall...doch! Doch! Ne! Naja, wir müssen immer den Statistiken glauben", sagte Fiél schließlich.

Es war der 28. November 2001, als die Köpenicker in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach Ulm reisten. Der damalige Mittelfeldspieler Fiél brachte die Unioner in der 78. Minute in Führung und ebnete seiner Mannschaft den Weg zum 3:0. "Also war ich sozusagen der Dosenöffner. Ich erinnere mich nicht mehr an dieses Spiel, wirklich nicht. Aber ja, einen Berührungspunkt gab es auf jeden Fall schon mal mit dem SSV Ulm", sagte Fiél.

In seiner Karriere als aktiver Fußballer lief Fiél unter anderem auch für die Stuttgarter Kickers oder den VfL Bochum auf. Seine größten Erfolge feierte er allerdings mit Alemannia Aachen. Mit den Schwarz-Gelben zog der Deutsch-Spanier 2004 ins Finale des DFB-Pokals ein, 2006 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Laut Statistik des Deutschen Fußball-Bundes erzielte Fiél in seiner Karriere 28 Tore.