Die Heidelberger Schlossfestspiele blicken auf eine fast 100-jährige Historie zurück. 50 Jahre ist es her, dass sie zur festen Einrichtung auf der Schlossruine erkoren wurden. Am Freitag steht um 20.30 Uhr mit "Der Graf von Monte Christo" ein Höhepunkt auf dem Programm. Das Interesse ist enorm: "Der Ansturm auf Tickets war in diesem Jahr noch größer als sonst", freut sich Theaterintendant Holger Schultze. "Als Dankeschön haben wir schon jetzt Karten für die Wiederaufnahme von ,Der Graf von Monte Christo‘ im kommenden Jahr in den Verkauf gegeben, damit niemand leer ausgeht!" Die nächste Premiere ist am Samstag: "Bezahlt wird nicht!", ab 15. Juni regelmäßig um 20.30 Uhr im Dicken Turm.

Info: www.theaterheidelberg.de